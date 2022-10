O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira que a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023 prevê aumentos na ordem dos 100 euros para os novos agentes da PSP e militares da GNR.



“Os jovens que concorrem para a PSP e GNR vão ter boas surpresas com esta proposta do Orçamento e vão ter talvez o maior aumento à entrada para a atividade que alguma vez conheceram em termos proporcionais, ou seja, em relação àquilo que tem a ver com a estrutura remuneratória de base”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro.









