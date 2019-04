Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretária de Estado da Segurança Social portuguesa visita capital de Timor-Leste esta semana

Cláudia Joaquim estará em Timor-Leste em representação do ministro José António Vieira da Silva.

09:32

A secretária de Estado da Segurança Social inicia esta semana uma visita a Díli no âmbito do fortalecimento das relações bilaterais neste setor e quando está a ser negociado o novo programa de cooperação de Portugal nesta matéria.



Fonte do Ministério da Solidariedade Social (MSS) timorense, disse à Lusa que Cláudia Joaquim estará em Timor-Leste em representação do ministro José António Vieira da Silva, a convite da ministra timorense, Armanda Berta dos Santos.



A agenda inclui a visita a centros de ação social em vários pontos do país e incluirá a inauguração do primeiro Bloco do Centro Comunitário de Same, a sul de Díli, financiado com apoio português.



A secretária de Estado da Segurança Social é esperada em Díli na quarta-feira, dia em que terá encontros com o embaixador José Pedro Machado Vieira e com a ministra e vice-ministra da Solidariedade Social, respetivamente Armanda Berta dos Santos e Signi Chandrawati Verdeal.



No dia 11, a delegação da secretária de Estado desloca-se a Manatuto e a Baucau, a leste de Díli onde tem previstas visitas a centros de ação social e no dia seguinte estará de novo na capital onde visitará, entre outros espaços, o Centro Nacional de Reabilitação e o Centro Juvenil Padre António Vieira.



A agenda prevê uma deslocação a Same, a sul da capital, no sábado para o lançamento da primeira pedra de um novo bloco do Centro Lorosa'e.



Igualmente prevista está uma deslocação, na próxima segunda-feira, ao enclave de Oecusse-Ambeno onde, entre outros momentos, tem previstas visitas a centros sociais.



Um dos pontos altos da visita ocorre a 16 de abril quando se realiza uma Conferência Sobre Segurança Social, promovida pelo Ministério da Solidariedade Social e Inclusão pelo Instituto Nacional de Segurança Social.



A conferência analisará aspetos como a cooperação bilateral nesta matéria e o sistema de segurança social timorense.



Está igualmente prevista a cerimónia de entrega de certificados de formação na área financeira a funcionários do MSS.



A visita termina com uma conferência de imprensa conjunta.