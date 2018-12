Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF apanha e expulsa atletas ilegais em Bragança

Estiveram envolvidos 16 inspetores numa operação que contou com a colaboração de militares da GNR.

Por T.R. | 08:45

Treze homens de nacionalidade estrangeira foram detidos por permanência ilegal em Portugal e outros 14 notificados para abandonar o País, após duas fiscalizações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na quarta-feira, a clubes amadores da Associação de Futebol de Bragança, em Carção (Vimioso) e Carrazeda de Ansiães.



No total, foram identificados 37 cidadãos estrangeiros.



Por terem sido detetados três menores de idade - apesar de terem mais de 16 anos - foi ativada também a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).



Estiveram envolvidos 16 inspetores do SEF numa operação que contou com a colaboração de militares da GNR.



Os detidos foram esta quinta-feira presentes aos tribunais de Miranda do Douro e de Vila Flor.