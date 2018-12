SEF apanha 47 futebolistas ilegais

Inspetores fazem rusga a 20 clubes e associações desportivas da zona Centro.

Por Luís Oliveira | 01:30

Uma rusga realizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em 20 associações desportivas e clubes da região Centro resultou na identificação de 47 futebolistas que estavam em Portugal em situação irregular e alguns com documentos que levantaram suspeitas. Trinta e dois atletas foram notificados para abandonar o País no prazo de 20 dias.



Durante a operação, o SEF visitou 20 clubes de futebol dos distritos de Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria, Castelo Branco e Guarda, tendo sido fiscalizados 241 futebolistas, 135 de nacionalidade estrangeira. Os 47 atletas em situação ilegal não tinham qualquer visto ou título que os autorizassem à permanência no nosso país.



O SEF detetou também três associações desportivas sobre as quais recaem suspeitas da autoria dos crimes de falsificação de documentos e auxilio à imigração ilegal, uma situação que foi comunicada ao Ministério Público.



Os clubes e associações que tinham ao seu serviço atletas em situação ilegal foram alvo de autos de contraordenação que podem dar origem a coimas que variam entre os 28 mil e os 140 mil euros.