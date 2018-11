Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro correios de droga detidos no aeroporto de Lisboa

Três detidos pelo SEF tinham droga escondida no organismo, outra pessoa levava estupefaciente numa mochila.

Por Lusa | 15:04

O SEF deteve este domingo, no aeroporto de Lisboa, quatro pessoas que transportavam droga, três delas no organismo, indicou esta segunda-feira aquele serviço de segurança.



Segundo um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os quatros passageiros estrangeiros foram intercetados por não comprovarem os objetivos da estada em Portugal e, após entrevista informal, suspeitou-se que pudessem ser 'correios de droga'.



Aquele serviço de segurança adianta que dois passageiros detidos viajavam juntos e transportavam, cada um, entre 60 e 70 cápsulas de cocaína no interior do organismo.



Uma outra passageira detida no domingo viajava com cocaína líquida e em pó na vagina, no ânus, na cintura e nos seios, refere o SEF, sublinhando que foi ainda detetado um outro passageiro estrangeiro que transportava droga numa mochila.



Depois de realizado um exame de raio-X, comprovou-se a existência de uma matéria oculta na mochila - uma placa de uma substância que se presume ser cocaína.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere ainda que foi contactada a Polícia Judiciária, que transportou os passageiros para as suas instalações, bem como o material apreendido.