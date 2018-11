Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ desvenda novo método de tráfico de droga

Tratamento químico torna-a invisível nos testes de campo.

08:56

Depois do vinho, gel de banho, latas de ananás e até polvo congelado, as redes de tráfico de droga colombianas estão agora a usar um novo método para introduzir cocaína na Europa, por via aérea, sem que seja detetada em testes de despistagem.



Mas a astúcia da Judiciária permitiu desvendar este esquema e deter quatro pessoas numa semana. A droga vinha em pacotes de café e era submetida a um tratamento químico que a tornava assim ‘invisível’.



O primeiro caso confirmado ocorreu nos últimos dias de novembro – duas venezuelanas e uma colombiana foram apanhadas no aeroporto de Lisboa com várias embalagens de 2,5 quilos de café ‘gourmet’. Lá dentro estavam cerca de 60 mil doses de cocaína, que poderiam render perto de 600 mil euros caso chegassem às ruas.



Na última sexta-feira, um homem colombiano de 35 anos foi apanhado da mesma forma, desta vez com 24 mil doses (avaliadas em 240 mil euros) ocultas em sacos de café moído.



As investigações e troca de informações já tinham levado os inspetores da PJ a averiguar suspeitos, mas sem resultados, uma vez que a droga era indetetável nos testes de campo habitualmente feitos de forma imediata. Não havia qualquer reação e os suspeitos conseguiram escapar.



Análises mais aprofundadas levaram agora à descoberta de que a cocaína tinha sido sujeita a um complexo tratamento químico até há pouco tempo desconhecido das autoridades policiais. Bastava o processo contrário para isolar a droga do café.



Os quatro suspeitos já estão em preventiva.