Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 60 anos detido na Figueira da Foz por tráfico de droga

GNR detetou 31 plantas de canábis no interior e na varanda da habitação do suspeito e ainda 54 doses já preparadas para comercialização.

Por Lusa | 13:28

Um homem de 60 anos foi detido pela GNR no concelho da Figueira da Foz por indícios de tráfico de estupefacientes, foi esta quarta-feira anunciado pelo Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho.



Joana Lourenço, da GNR, disse à agência Lusa que o detido já estava referenciado pelas autoridades por suspeitas de manter aquela atividade ilícita.



A detenção ocorreu na segunda-feira "no âmbito de um processo de tráfico de estupefacientes que decorria há dois meses, o qual culminou no cumprimento de um mandado de busca domiciliária".



Os militares da GNR detetaram 31 plantas de canábis no interior e na varanda da habitação do suspeito e ainda 54 doses já preparadas para comercialização.



O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.