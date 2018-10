Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Megaoperação ataca traficantes de droga no Algarve

Militares da GNR de quase todo o País participaram nas buscas, com o apoio da PSP.

Por João Mira Godinho | 08:21

Militares da GNR de quase todo o País participaram numa megaoperação de combate ao tráfico de estupefacientes em Faro, Olhão e Tavira, que contou ainda com o apoio da PSP.



No total, foram detidas seis pessoas, cinco homens e uma mulher, com idades entre os 27 e os 39 anos, e apreendida droga, armas, viaturas, dinheiro e 32 telemóveis, entre outro material, informou a GNR, que esta segunda-feira divulgou os resultados da operação.



Conforme o CM noticiou, a operação realizou-se na sexta-feira, dia 28, e incluiu quase 30 buscas, nos três concelhos, a casas, estabelecimentos comerciais e veículos. "Nesta ação foram empenhados 125 militares dos comandos territoriais de Faro, Setúbal, Porto, Lisboa, Beja e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção", além da PSP, informou o Comando de Faro da GNR.



Os traficantes são suspeitos de vender "produto estupefaciente, designadamente haxixe e cocaína, em localidades do sotavento algarvio, especialmente Bordeira e Tavira", adiantou por seu lado o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, que dirigiu o inquérito, com apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Faro da GNR.



Submetidos a primeiro interrogatório, para aplicação de medidas de coação, quatro detidos ficaram em prisão preventiva enquanto os outros dois saíram em liberdade, sujeitos a apresentações bissemanais às autoridades da área de residência e proibição de contacto entre eles, além de estarem impedidos da "frequência de certos lugares", acrescentou o DIAP.



PORMENORES

Armas e carros

Nas buscas realizadas pelas autoridades foi apreendida uma caçadeira, 21 facas, uma besta, um laser apontador para arma de fogo e duas réplicas de armas de fogo, bem como cinco veículos.



Drogas

Em relação a estupefacientes, foram apanhadas 542 doses de cocaína e 2725 de haxixe - as duas drogas que o grupo mais vendia -, além de 190 doses de canábis e cinco pés desta planta.



Apoio da PSP

O apoio da PSP na operação foi pedido para a realização das buscas em áreas onde é esta força de segurança que tem a jurisdição, como acontece nas cidades de Faro, Olhão e Tavira.