Quatro suspeitos de tráfico de droga em prisão preventiva após operação no Algarve

Há suspeitas de os arguidos se dedicarem à venda de haxixe e cocaína.

Por Lusa | 15:26

Quatro homens ficaram em prisão preventiva por suspeita de tráfico de droga, após uma operação policial que mobilizou mais de 100 militares da GNR, anunciou esta segunda-feira o Ministério Público de Faro.



A operação, que envolveu quase 30 ações de buscas, culminou na detenção de seis homens com idades entre os 27 e os 39 anos por suspeitas de tráfico de droga, lê-se no comunicado publicado na página eletrónica do MP de Faro.



"Nestas diligências foi apreendido um elevado número de objetos, designadamente armas, veículos automóveis, telemóveis, dinheiro e cerca de cem gramas de cocaína e um quilo de haxixe", refere o MP.



Há suspeitas de os arguidos se dedicarem à venda de haxixe e cocaína em localidades do sotavento algarvio, especialmente em Bordeira (Faro) e Tavira.



Submetidos a primeiro interrogatório judicial, quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva.



Os restantes dois ficaram sujeitos a obrigações de apresentação periódica, proibição de contactos e frequência de determinados lugares.