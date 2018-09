Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Megaoperação contra tráfico em Faro, Olhão e Tavira

GNR, com o apoio da PSP, apreendeu droga e fez detenções.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 09:09

O Comando de Faro da GNR desencadeou ontem de manhã uma megaoperação no âmbito de um processo de investigação ao tráfico de estupefacientes, que incidiu sobretudo nos concelhos de Olhão e Tavira mas passou também pelo de Faro.



Desde as primeiras horas da manhã, foram realizadas dezenas de buscas, domiciliárias e não só, num ataque que contou com o apoio da PSP, nas áreas sob responsabilidade desta força de segurança.



Ao que o CM apurou, foram detidas várias pessoas e, além de diversas drogas, foram também apreendidas armas. Esta sexta-feira à tarde, a megaoperação ainda estava em curso, tendo o Comando de Faro da GNR remetido para "ocasião oportuna" mais esclarecimentos sobre a investigação e os resultados obtidos ontem.