Jovem de 17 anos detido por tráfico de droga junto a escola da Figueira da Foz

Suspeito foi "sujeito a uma revista de segurança" e tinha na sua posse 115 doses de haxixe e "vários pedaços" de um comprimido cor-de-rosa.

Por Lusa | 19:07

Um jovem de 17 anos foi detido na Figueira da Foz pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes junto a uma escola secundária, anunciou esta terça-feira a PSP.



A detenção do suspeito, na tarde de segunda-feira, concretizou-se "na sequência de uma ação de vigilância, nas traseiras de uma escola secundária" daquela cidade balnear, afirma em comunicado o Núcleo de Relações Públicas do Comando Distrital de Coimbra da PSP.



"O detido foi visto num local normalmente frequentado por estudantes, alguns deles ligados ao consumo e tráfico de estupefacientes", acrescenta.



O jovem, "sujeito a uma revista de segurança", tinha na sua posse 115 doses de haxixe e "vários pedaços" de um comprimido cor-de-rosa, depois confirmado como 'ecstasy'.



"O detido foi presente a autoridade judicial competente", refere a nota, ainda sem adiantar as medidas de responsabilização.f