Bombons ocultam 250 mil euros em cocaína

Guineense caçado pela PJ após aterrar em voo do Brasil.

Por João Carlos Rodrigues | 08:34

A chegada de um guineense ao aeroporto de Lisboa com pouco mais do que sacos com bombons na bagagem levantou logo suspeitas, que rapidamente se confirmaram. As embalagens ocultavam cinco quilos de cocaína em elevado estado de pureza que poderia valer um mínimo de 250 mil euros caso chegasse às ruas. Foi preso, de imediato, pela Polícia Judiciária.



A detenção ocorreu no início desta semana, quando o homem aterrou num voo proveniente do Brasil. Trata-se de um ‘correio’ de droga, pago pelas redes de tráfico para fazer o transporte da cocaína desde a América do Sul até ao continente europeu.



Não tem qualquer profissão conhecida, o que leva os investigadores a acreditar que fazia do transporte de droga o modo de vida. Foi agora detido em flagrante delito e já está em prisão preventiva.



Segundo o CM apurou, os cinco quilos de cocaína destinavam-se ao mercado português. Este é mais um dos métodos usados pelas redes de tráfico internacionais, depois das embalagens de café ou de vinho.