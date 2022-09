SEF detém homem no Aeroporto de Lisboa por suspeita de tráfico de crianças

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, esta quarta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um cidadão estrangeiro, com 38 anos, por fortes suspeitas de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal. Após interrogatório judicial, o indivíduo encontra-se em prisão preventiva.O cidadão estrangeiro é proveniente de Bissau e foi detido quando se "apresentou na fronteira acompanhado por três crianças do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, recorrendo ao uso de documentos de viagem alheios, pertencentes a outros menores com semelhanças fisionómicas", de acordo com o que se pode ler no comunicado do SEF.O suspeito argumentou que duas das raparigas que se encontravam com ele eram suas filhas, sendo que a terceira era sua enteada. Segundo o indivíduo, ambos viajavam para Portugal devido à necessidade de realizarem um tratamento médico no país.Após várias diligências, houve fortes indícios que indicavam que o cidadão estrangeiro praticava o crime de tráfico. O SEF acrescenta que "as três menores foram, de imediato, afastadas do suspeito e entregues a uma equipa multidisciplinar vocacionada para estes casos, que as encaminhou para uma casa abrigo indicada pelo Tribunal de Família e Menores".Aquando da intervenção, foram apreendidos os documentos de viagem, dois telemóveis, cartões de embarque e um computador portátil, "com vista a preservar provas da prática do ilícito criminal".