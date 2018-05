SEF detém no aeroporto de Lisboa homem em fuga à justiça

Português, que tinha pena de prisão para cumprir, estava a chegar do Reino Unido.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve, no aeroporto de Lisboa, um homem que estava a ser procurado.



Em comunicado, o SEF diz que o homem foi detetado esta madrugada, quando chegava a Portugal vindo de Luton, no Reino Unido.



O homem tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão de quatro anos e oito meses, emitido pelo Tribunal de Vila Real de Santo António, na sequência da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

"Foi de imediato conduzido ao Estabelecimento Prisional de Faro, onde cumprirá pena", é dito.