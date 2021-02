SEF deteta e caça três fugitivos com mandados de detenção nas fronteiras

Em menos de 24 horas, os operacionais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detiveram três pessoas, procuradas pelas autoridades judiciais de outros países, a entrar em Portugal pelas fronteiras terrestres com Espanha.

Estas detenções ocorreram nos pontos de passagem autorizados de Vila Verde da Raia, Vilar Formoso e Castro Marim.

Os suspeitos foram detetados assim que os dados de identificação foram inseridos no sistema ‘SEF Mobile’ e ficaram logo retidos. Até porque sobre eles constavam mandados de detenção.

O SEF não esclareceu, no entanto, por que países eram procurados nem os crimes de que são suspeitos. Na fronteira de Vila Verde da Raia (Chaves) foi ainda detetado um homem que estava dado como desaparecido. Este controlo fronteiriço permitiu ainda apreender três viaturas que constavam como roubadas nos postos de Valença e outra em Vila Verde da Raia.



Desde 31 de janeiro, foram já controlados, nos 16 pontos de passagem autorizados, 226.787 cidadãos, dos quais 1.469 não foram autorizados a entrar no País.



No total, foram, ainda detetadas 101 medidas cautelares (detenções ou apreensões).