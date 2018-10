Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF deteta em Estremoz estabelecimento de "alterne e prostituição"

Proprietários do estabelecimento foram notificados para comparecerem em tribunal para interrogatório.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou este sábado ter detetado, numa ação de fiscalização, um estabelecimento de diversão noturna em Estremoz (Évora) "onde se praticava o alterne e a prostituição".



O SEF, em comunicado divulgado este sábado, explicou que a operação decorreu "no final da semana", no âmbito de uma investigação relacionada com "indícios da prática de crimes de auxílio à imigração ilegal e lenocínio".



Os 15 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que estiveram envolvidos na ação apreenderam uma "vasta prova que confirmou" estes mesmos indícios, pode ler-se no comunicado.



Os proprietários do estabelecimento de diversão noturna visado pela fiscalização, acerca dos quais o SEF não divulgou qualquer informação, foram notificados para comparecerem em tribunal para interrogatório, cuja data e local também não foram revelados.



No total, acrescentou, "foram identificadas nove mulheres, quatro nacionais e cinco de nacionalidade estrangeira, com idades entre os 25 e os 40 anos", as quais já foram "inquiridas como testemunhas".



A agência Lusa procurou este sábado obter mais esclarecimentos sobre este caso junto do SEF, através do telefone, mas não conseguiu contactar qualquer responsável.