Segurança de bar baleado em Peniche

Foi transportado para o hospital por um colega de trabalho.

09:24

Um segurança de um bar na praia do Baleal, em Peniche, foi atingido com um tiro nas pernas quando estava à entrada do estabelecimento, na madrugada de ontem, mas só se apercebeu de que tinha sido baleado quando foi assistido no hospital.



A GNR encontrou no exterior do bar o invólucro do que se julga ser o projétil de uma bala de calibre 6.35 mm que terá atingido a vítima, de 45 anos.



O homem só se terá apercebido do ferimento ao sentir dores nas pernas.



A Polícia Judiciária de Leiria está agora a tentar identificar o autor do crime e a apurar se está relacionado com algum ajuste de contas.