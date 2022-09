A

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,na Mendes Godinho, revelou que a Segurança Social recebeu uma queixa relativa aos maus tratos à idosa de 89 anos a viver no lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé.Ana Mendes Godinho comentou a gravidade do caso e avançou que, assim que a denúncia chegou à Segurança Social, no início do mês de setembro, iniciaram-se as averiguações nas quais o Ministério Público está a participar.