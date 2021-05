A GNR foi chamada esta quinta-feira para uma casa em Bucelas, Loures, onde foram encontrados pelo menos sete cadáveres de cães. No interior da vivenda, as autoridades encontraram um cenário de horror, com as divisões da casa totalmente cobertas com dejetos dos animais e animais mortos espalhados pelos espaços.



A maioria dos cães encontrados mortos não tinha acesso a água ou comida e terá morrido de fome. Apenas um animal ...