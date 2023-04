Seis detidos em operação da PSP em Leiria

Seis pessoas foram detidas numa operação especial de prevenção criminal, num estabelecimento de diversão noturna e nas imediações deste, na cidade de Leiria, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP adiantou que dois dos detidos estavam na posse de arma proibida, três conduziam sob o efeito de álcool e um último foi detido por resistência e coação sob funcionário, um agente desta força de segurança.

Segundo a PSP, foram ainda elaborados diversos autos de contraordenação, um dos quais por posse de gás pimenta, outro por falta de comunicação de vigilante ao Departamento de Segurança Privada da PSP e vários relativos a infrações ao Código da Estrada.

A PSP explicou que esta operação, na madrugada de domingo, contou com 55 polícias do Comando Distrital de Leiria (valências de investigação criminal, ordem pública, trânsito e patrulha), e dos núcleos de Armas Explosivos e de Segurança Privada. A ação foi ainda reforçada com uma equipa do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia.

Integraram também esta operação o Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público de Leiria, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"Com esta ação policial, o Comando Distrital de Leiria da PSP acredita reforçar a tranquilidade pública da comunidade residente e que diariamente protege", referiu a PSP, apelando à população "para a necessidade de comunicação e participação às autoridades de quaisquer atitudes e comportamentos que considerem suspeitos".

O comandante distrital de Leiria da PSP, José Figueira, afirmou à agência Lusa que as armas proibidas apreendidas são bastões extensíveis e garantiu que operações idênticas vão continuar "onde e quando for preciso".