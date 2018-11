Trânsito está condicionado e a GNR está no local.

Por Manuel Jorge Bento | 12:10

Seis pessoas ficaram sofreram ferimentos ligeiros numa colisão entre quatro veículos, esta quinta-feira de manhã, na EN206, em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.



O trânsito naquela estrada está condicionado.

No socorro, estão os Bombeiros Famalicenses, apoiados por uma equipa médica de emergência e reanimação do INEM.



A GNR está no local.