Oito meios aéreos e mais de 200 bombeiros combatem incêndio em Nisa

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde numa área de mato no concelho de Nisa (Portalegre), com o combate às chamas a mobilizar mais de 200 operacionais, apoiados por 40 viaturas e oito meios aéreos, indicou fonte dos bombeiros.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou à agência Lusa que o fogo, para o qual o alerta foi dado por volta das 14h30, atinge uma zona de pasto e mato na freguesia de Tolosa, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.No local estão 248 operacionais apoiados por 58 viaturas.