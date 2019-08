Seis meios aéreos e mais de 80 bombeiros combatem fogo em Mirandela

Cerca de 90 bombeiros e seis meios aéreos combatem um incêndio em Vale de Asnes, concelho de Mirandela, distrito de Bragança, com uma frente ativa em zona de mato, disse à Lusa o comandante distrital de Operações de Socorro."O incêndio já teve duas frentes ativas, sendo que uma está dominada. Contudo, continuamos a trabalhar numa frente que está a consumir mato mas que não coloca populações em perigo", explicou Noel Afonso.Segundo o comandante, ao dispositivo no terreno, juntaram-se três máquinas de rastos para ajudar nos trabalhos de combate às chamas.Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno, às 18h00, estavam 85 bombeiros apoiados por 27 veículos terrestres e seis meios aéreos.O alerta foi dado às 15h53, segundo a página da ANEPC.