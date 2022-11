Seis polícias à civil e fora de serviço agredidos junto à estação Cais do Sodré. Um agente continua internado

Seis agentes da PSP da esquadra da Brandoa que estavam fora de serviço foram agredidos, esta madrugada de quinta-feira, junto à estação do Cais do Sodré, em Lisboa. Três destes agentes foram assistidos no Hospital de S. José, também na capital, mas apenas um deles continua internado com ferimentos num pé.Segundo fonte da PSP contou ao, os agentes, cinco homens e uma mulher, estavam à civil e fora de serviço quando as agressões aconteceram. Três ficaram com vários ferimentos no corpo e na cabeça.Os agentes terão sido agredidos quando se identificaram perante um grupo que lhes tentava vender droga.A PSP já fez duas detenções e irá enviar esta tarde um comunicado.Foi também nesta zona que o PSP Fábio Guerra foi morto aos murros e pontapés, em março deste ano.