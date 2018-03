Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Semana Santa de Braga dá retorno de 9,5 milhões de euros

Cidade é visitada por quase 65 mil pessoas durante o programa religioso na época pascal.

Por Manuel Jorge Bento | 08:38

Quase 65 mil pessoas de 30 nacionalidades visitaram o concelho de Braga durante a Semana Santa, no ano passado, das quais 22 mil pernoitaram na cidade, esgotando a oferta hoteleira. Os números constam do estudo encomendado à Universidade do Minho pela Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, que revela um impacto económico do evento religioso de 9,5 milhões de euros.



"Estamos a assimilar os resultados, que são muito favoráveis. É um resultado que nos alegra e, ao mesmo tempo, responsabiliza. Estamos a trabalhar bem", salientou o cónego Luís Miguel Rodrigues, da comissão organizadora das solenidades da Semana Santa.



"O impacto económico total estimado, durante o período da Semana Santa de 2017, ascende a 15 milhões de euros, dos quais 9,5 milhões são imputáveis à Semana Santa, ou seja, deduzido o impacto do turismo de uma semana normal na mesma época do ano", explicou João Cerejeira, da Universidade do Minho, na apresentação do estudo, ontem à tarde.



Indicou ainda que "há margem de crescimento" para a oferta turística, até porque, "em alguns dias, a taxa de ocupação turística rondou os 90%", no ano passado. Em média, a despesa diária dos visitantes atingiu os 79 euros.



O estudo revela que, no perfil do visitante, destaca-se o peso dos estrangeiros, que atingem os 60%, vindos principalmente de Espanha (36%).



Uma "significativa proporção de visitantes contam com idades compreendidas entre os 45 e os 64 anos (45%) e com nível de escolaridade superior (entre 55% os nacionais e 73% os estrangeiros)", referiu João Cerejeira.