Homem sequestra família durante nove horas em Évora

Um homem de 36 anos foi preso pela Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da PJ, em Évora, por ter mantido a ex-mulher e os três filhos sequestrados durante cerca de nove horas.O detido tem antecedentes. Além de ter estado preso por violência doméstica, está a ser investigado por abusos sexuais à enteada, de 18 anos e deficiente. Esta investigação surgiu por queixa da mãe da vítima.A separação, e a descoberta da queixa, terão levado o agressor a atrair a ex-companheira e os três filhos à casa onde vive, em Évora. As vítimas foram fechadas na casa pelas 23h00 de 9 de novembro.A ex-mulher e a filha mais velha do sequestrador, de 13 anos, foram ameaçadas com uma faca e agredidas. Só com o receio da intervenção policial é que o homem libertou as vítimas, fazendo-o pelas 08h00 do dia seguinte (9 horas depois). A PJ de Évora iniciou a investigação, passando-a à UNCT por ser um crime de sequestro.As vítimas foram alvo de medidas de proteção, tendo o sequestrador sido preso esta quinta-feira. Ficou em preventiva.