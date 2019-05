Homem preso em casa atrai ‘ex’ para violação

Um homem de 34 anos, em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, conseguiu atrair a ex-companheira, de 18, a sua casa com uma suposta conversa final sobre a relação de ambos.Só que à espera da jovem estava uma noite de terror: foi espancada, sequestrada e violada.Tudo aconteceu na madrugada de quinta-feira, no concelho de Guimarães. Agressor e vítima já tinham, segundo a Polícia Judiciária, vivido "maritalmente".Desta vez, a rapariga acedeu a um encontro para, supostamente, colocarem frente a frente um ponto final no relacionamento.Foi alvo de grande violência, obrigada a relações sexuais e sequestrada. As autoridades foram alertadas, acabando por libertar a vítima.Acionada a PJ de Braga, o homem - com pulseira eletrónica no âmbito de crimes relacionados com o tráfico de droga - voltou a ser detido, estando agora indiciado por violação, violência doméstica e sequestro.O cadastrado foi esta sexta-feira levado a tribunal para primeiro interrogatório.O juiz de instrução criminal de Guimarães acabou por lhe decretar a prisão preventiva, sendo entretanto encaminhado para a cadeia.