Mulher deixa menina de 10 anos ser violada

Uma mulher, de 31 anos, foi detida pela Polícia Judiciária do Porto por permitir que uma menina, de 10 anos, que estava ao seu cuidado, fosse abusada sexualmente por um homem - que ainda não foi identificado pelas autoridades policiais.A arguida, empregada de balcão, foi presente a um juiz de instrução criminal para lhe serem aplicadas as medidas de coação.A mulher foi detida no cumprimento de mandados de detenção por suspeitas de coautoria do crime de abuso sexual de criança.A Judiciária teve conhecimento dos factos após denúncia da própria vítima, que vivia um verdadeiro terror.Sempre que estava na casa da arguida, que não será sua familiar, esta facilitava que uma terceira pessoa a atacasse sexualmente.