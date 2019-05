Militar pedófilo violou menina em terraço

Uma menina de 11 anos foi violada por um militar do Exército, de 25 anos, no terraço do prédio onde vive, em Tavira.O pedófilo, que dias depois tentou abusar sexualmente de outra criança, de 13 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).O militar, ao que oapurou, é da zona centro do país e está temporariamente a prestar serviço em Tavira.Os abusos ocorreram no dia 7 de maio e, segundo a PJ, são "suscetíveis de configurar a prática de um crime de violação".A criança foi abordada pelo suspeito na entrada do prédio onde reside e levada para o terraço do edifício, local onde viria a ser obrigada a praticar vários atos sexuais de relevo.Quatro dias depois, o suspeito tentou abusar de outra criança, de 13 anos, mas não conseguiu consumar a agressão sexual, porque a vítima fugiu.A PJ está a investigar se o militar fez mais vítimas noutras zonas do país.Segundo oapurou, no caso da violação consumada os investigadores da PJ recolheram relevantes elementos probatórios, nomeadamente vestígios de ADN, que não deixam grandes dúvidas às autoridades sobre a autoria do crime sexual.No segundo caso, ocorrido quatro dias depois, o suspeito abordou uma rapariga de 13 anos, usando o mesmo estratagema. No entanto, não conseguiu consumar a agressão sexual porque a vítima conseguiu fugir do agressor.