Militar detido por violar criança de 11 anos em Tavira

Um militar de 25 anos foi detido, esta quinta-feira, sob suspeita do crime de violação de uma criança de 11 anos e da tentativa de abuso sexual de uma outra em Tavira.



Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, os crimes ocorreram no passado dia 07 de maio de 2019. Na sequência da investigação das autoridades, "a vítima foi abordada pelo suspeito na entrada do prédio onde reside e conduzida ao terraço do edifício local onde viria a ser coagida à prática de vários atos sexuais de relevo".



Quatro dias após o crime, o agressor foi indiciado pelo mesmo crime na forma tentada sobre uma outra criança, com 13 anos, mediante a utilização do mesmo estratagema.



O suspeito reside no centro do País e "vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação".