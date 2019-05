Bebé de dois anos violada por rapaz de 16 em Vila Real

Um jovem de 16 anos foi detido na madrugada de quinta-feira por ter abusado sexualmente de uma menina de dois anos, cuja família o tinha acolhido, numa aldeia de Vila Real. Ao que oapurou, o adolescente foi apanhado em flagrante, a abusar da bebé, pela avó da menina, na garagem da habitação onde todos viviam.Apesar das desculpas que o violador inventou para justificar as queixas de dores que a criança apresentava, "em lágrimas e seminua", a "mãe de acolhimento" do rapaz e avó da bebé não acreditaram nas palavras dele e levaram a vítima ao hospital de Vila Real.Depois do testemunho da mulher, a direção do hospital chamou a PSP que, por sua vez, acionou a Polícia Judiciária de Vila Real. Perante os dados clínicos, foi detido.Esta quinta-feira, o rapaz foi ouvido em primeiro interrogatório por um juiz do Tribunal de Vila Real, que decidiu internar o arguido numa instituição no distrito de Bragança.Segundo os vizinhos, o jovem é "bastante sossegado", mas revela "alguns problemas de comportamento". Foi retirado à mãe biológica, juntamente com um irmão mais novo, e acolhido por esta família.Os relatórios clínicos resultantes da consulta à bebé de dois anos não deixavam dúvidas: o jovem tentou penetrar a menina, causando muitas dores à vítima. O rapaz terá aproveitado o facto de ser habitual o convívio com a bebé e a confiança da família de acolhimento para cometer o abuso. Na quinta-feira foi apanhado.