Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sequestra filhos e foge 25 km à GNR

Homem tentou violar a mulher e levou os dois filhos do colégio.

Por Miguel Curado | 09:00

Um homem foi este sábado preso pela GNR na Autoestrada do Norte (A1), junto ao quilómetro 58, após ter abalroado a viatura de uma patrulha do posto de Alenquer que o perseguiu durante cerca de 25 quilómetros. O detido era procurado após queixas da ex-mulher, que o acusa de tentativa de violação e de sequestro dos dois filhos menores.



O homem, com cerca de 35 anos, violou a imposição do tribunal que o proíbe de se aproximar da ex-mulher e dos filhos, por ser arguido num processo de violência doméstica, e foi a casa da antiga companheira, no Carregado, Alenquer, no início da semana. Foi aqui que a terá tentado violar, o que levou a mulher a apresentar queixa.



Na sexta-feira à tarde, o homem foi ao colégio dos filhos, em Castanheira do Ribatejo, e levou-os sem autorização. A mulher apercebeu-se e conseguiu resgatar o mais velho. O mais novo foi levado, mas o pai voltou a deixá-lo no colégio minutos depois. A queixa por sequestro foi apresentada no posto da GNR de Alenquer.



Este sábado, perto da hora de almoço, uma patrulha da GNR de Alenquer detetou o suspeito na zona do Carregado. Mal se apercebeu de que estava a ser perseguido, o homem fugiu. Entrou na A1 e, sempre em alta velocidade, conduziu até ao quilómetro 58, onde foi intercetado pela patrulha. Abalroou a viatura policial e, mal saiu para o exterior, golpeou-se no peito com uma faca.



Foi transportado, sob detenção e em estado grave, para o hospital de Santarém.