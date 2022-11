APolícia Judiciária (PJ) desmantelou uma rede internacional de tráfico de droga com a detenção dos dois últimos operacionais, entre os quais um português. No âmbito desta investigação, já estavam em prisão preventiva cinco homens. Ao que o CM apurou, a rede trazia droga da América do Sul para um ponto da Europa e, depois, era encaminhada para Portugal.









