Sequestrador que violou duas mulheres tem passado violento

O homem detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Faro por sequestrar e violar duas mulheres, entre outros crimes violentos, já foi condenado por um crime de homicídio no Canadá.

Segundo o CM apurou, o suspeito chegou a estar em fuga às autoridades e foi depois deportado para Portugal. Veio viver para o Algarve e conheceu as duas mulheres de forma voluntária, no ano passado. Quando quiseram ir embora, o suspeito tornou-se violento.





"As mulheres começaram a estar com ele voluntariamente e só posteriormente é que as reteve em casa durante algum tempo", explicou António Madureira, diretor da PJ de Faro. No primeiro caso, a vítima conseguiu fugir e apresentou queixa às autoridades. No segundo, chegou a ser feita uma participação de desaparecimento e a mulher só foi libertada "depois de pedir ajuda a um funcionário de um centro comercial, através de um papel", revelou o mesmo responsável da PJ.

O homem é suspeito dos crimes de rapto, sequestro, violação, ameaça agravada, ofensa à integridade física agravada e furto. Os crimes ocorreram entre maio e junho de 2019. As vítimas têm entre 20 e 30 anos e são de nacionalidade inglesa e brasileira. A PJ fez uma busca na casa onde residia o agressor, onde apreendeu objetos que acredita que foram utilizados nos crimes violentos, entre eles uma réplica de arma de fogo. Ao que o CM apurou, uma mulher, de nacionalidade marroquina, que teria ligações ao suspeito foi também constituída arguida.