Sequestrados por dupla quando estavam sentados num café na Pontinha

Duas pessoas estavam num café, na Pontinha, quando foram sequestradas por duas pessoas, por volta da meia-noite deste sábado. Foram abordadas por uma viatura que tinha dois homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, que os obrigaram, com recurso a arma de fogo, a entrar no carro.



O objetivo seria conseguir roubar dinheiro. Andaram alguns quilómetros com as vítimas, mas acabaram por libertar uma delas junto a umas bombas de combustível da Galp, em Odivelas. Fugiram com a outra vítima. A que foi libertada junto às bombas deu o alerta às autoridades e a PSP foi para o local.





Passado algum tempo, o carro passou novamente nas bombas e a PSP deteve os dois indivíduos.Os suspeitos vão ser este domingo presentes a juiz no Tribunal de Loures.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.