"Serás sempre o meu anjo": Irmã presta homenagem a co-piloto que morreu no rali da Marinha Grande

A co-piloto Laura Salvo, de 21 anos, morreu este sábado num acidente durante as provas oficiais do Rali Vidreiro 2020, na Marinha Grande. A navegadora competia num carro Peugeot junto do piloto Miquel Socias.

O Rali foi cancelado após a morte da jovem. Várias equipas que competiam anunciaram a desistência antes das provas serem canceladas como homenagem a Laura Salvo.

"Serás sempre o meu anjo". Foi com estas palavras que María Salvo se despediu da irmã, Laura Salvo, que morreu este sábado num violento acidente no rali da Marinha Grande.A jovem, que também competia noutro carro, utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem após o trágico acidente que matou Laura Salvo.