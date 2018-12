Seringas e álcool na prisão de Monsanto

Guardas fazem rusga no pavilhão do regime aberto.

Por Miguel Curado | 09:29

No intervalo de apenas uma semana, os guardas prisionais da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, apreenderam bebidas alcoólicas artesanais e cerca de 50 seringas, no pavilhão do regime aberto daquela prisão.

As primeiras apreensões ocorreram no fim de semana passado. Após revista ao pavilhão onde pernoitam os reclusos daquela prisão que têm o direito de ir trabalhar fora do estabelecimento prisional, foram apreendidos dois garrafões de vinho e um de cachaça, bebidas alcoólicas feitas pelos próprios reclusos.



Na sexta-feira, nova fiscalização ao mesmo local levou à apreensão de 50 seringas destinadas, ao que tudo indica, ao consumo de esteroides anabolizantes. Os Serviços Prisionais ordenam a realização frequente destas rusgas.