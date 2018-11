Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem leva drogas e telemóvel para a prisão de Caxias

Ocultava no corpo 106 doses de heroína, 44 de cocaína, 6 de haxixe e um telemóvel.

Por Miguel Curado | 08:54

Um jovem de 18 anos foi intercetado pela guarda prisional da cadeia de Caxias, em Oeiras, e entregue à PSP, por ter sido apanhado com várias drogas e um telemóvel à entrada daquele estabelecimento prisional.



O detido procurava visitar um recluso na quarta-feira à tarde e foi apanhado no momento da revista.



Ocultava no corpo 106 doses de heroína, 44 de cocaína, 6 de haxixe e um telemóvel.



Vai ser presente ao juiz.



Esta foi a quinta detenção semelhante da PSP durante este ano.