Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operários com droga na cadeia de Ponta Delgada

Ficaram ambos com termo de identidade e residência.

Por Miguel Curado | 08:39

A PJ dos Açores deteve dois operários de construção civil, de 22 e 28 anos, apanhados com droga enquanto trabalhavam no interior do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada.



As detenções ocorreram no final da semana passada, numa ação da PJ de prevenção de entrada de droga naquela cadeia.



Os dois homens, que faziam obras de beneficiação dentro do perímetro da prisão, foram apanhados com haxixe e liamba.



Ficaram ambos com termo de identidade e residência.