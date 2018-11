Dois homens aproveitaram a circunstância de estarem a fazer obras na prisão para entrarem no local com droga.

14:18

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira a detenção de dois homens em Ponta Delgada, suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes, na sua forma agravada.



Segundo o comunciado da PJ, "os suspeitos integravam o efetivo de trabalhadores da construção civil que efetuavam obras de beneficiação no interior do perímetro do Estabelecimento Prisional, espaço onde vieram a ser detetados na posse de produtos estupefacientes dissimulado em pertences pessoais".

A investigação contou com a colaboração de equipa cinotécnica da GNR.

Os detidos têm 22 e 28 anos de idade e foram presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.