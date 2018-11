Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor detido e libertado nas Caldas da Rainha

Em busca domiciliária foi apreendida uma caçadeira ilegal.

Por L.O. | 12:44

Um jovem de 28 anos foi detido pela GNR das Caldas da Rainha pelos crimes de violência doméstica e posse ilegal de uma caçadeira.



De acordo com a GNR, a investigação durava desde o início de agosto, quando terão começado os episódios de violência que o suspeito infligia à sua companheira, também com 28 anos.



Em busca domiciliária realizada à habitação do casal, a GNR apreendeu na posse do jovem uma caçadeira ilegal.



O suspeito foi no sábado presente a um juiz de instrução do Tribunal Judicial de Leiria, que lhe aplicou como medida de coação o termo de identidade e residência e a proibição de contactar com a vítima.