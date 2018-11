Sequestra jovem e é detido a fugir em Alcabideche

Cadastrado ataca à porta do casino e é caçado pela GNR.

Ao cadastrado tudo correu mal após um carjacking e sequestro, que teve início na noite de quinta-feira junto ao Casino Estoril e terminou em Alcabideche, Cascais. O suspeito, na sequência de um despiste com o carro da vítima, não conseguiu impedir a fuga deste – apesar de ainda o ter atropelado – , e na tentativa de despistar uma patrulha da GNR de Alcabideche teve novo acidente e atolou o veículo. Acabou detido quando tentava escapar a pé. Já se encontra em prisão preventiva.



A vítima, um jovem universitário de 19 anos, decidiu ir até ao Casino Estoril com alguns amigos. Quando abandonava o local, pelas 23h00, e se aproximou do carro (um Mercedes) foi abordado pelo suspeito, de 28 anos. Este exigiu a carteira, mas a vítima entregou-lhe apenas 20 euros. O agressor ameaçou-o e disse que o esfaqueava no pescoço se não lhe desse mais.



Pensando que o jovem tinha mais dinheiro, por este ter acabado de sair do casino, o suspeito decidiu sequestrá-lo. Mesmo não tendo carta de condução, colocou-se ao volante do Mercedes e forçou a vítima a acompanhá-lo no banco do pendura.



Já junto à Quinta Patiño, o suspeito chocou com outro carro. A vítima aproveitou para fugir nesse momento, acabando por ser atropelada pelo sequestrador. Sofreu apenas ferimentos considerados ligeiros.



A GNR de Alcabideche foi imediatamente alertada, tendo decidido colocar três patrulhas em pontos estratégicos. O ladrão colocou-se então numa rua sem saída, atolando o veículo, o que o obrigou a uma fuga apeada. Foi intercetado pouco depois pelos militares do posto de Alcabideche.



O homem já tem antecedentes por outros crimes, designadamente roubos armados, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida, falsificação de documentos e furto de veículo.