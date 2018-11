Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicidas de português tiveram ajuda de ex-funcionário da vítima

José Caetano foi sequestrado e assassinado em Moçambique.

Por M.C. | 06:00

Um dos três homicidas do português José Caetano – cujo cadáver foi encontrado a 10 de novembro, numa pedreira na zona de Maputo, Moçambique, com sinais de ter sido degolado – disse à Polícia local que o grupo terá contado com a colaboração de um ex-funcionário da vítima.



Segundo um dos detidos (o trio está em prisão preventiva) o grupo foi contactado há cerca de seis meses por um homem chamado Carlos, antigo funcionário de José Caetano.



"Ele disse-nos que o português tinha muito dinheiro e para o atacarmos", explicou o detido, em declarações à imprensa moçambicana. José Caetano viria a ser sequestrado e assassinado, com a família a pagar 900 mil meticais (13 mil euros) de resgate. Parte foi usado pelo gang para comprar um carro.