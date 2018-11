Polícia moçambicana detém três suspeitos de homicídio de empresário português

Raptores pediram um resgate no valor equivalente a 13 mil euros e uma viatura BMW, que a família do empresário entregou.

A polícia moçambicana anunciou esta quarta-feira a detenção de três suspeitos do rapto e homicídio de um empresário português cujo corpo foi encontrado no domingo, a cerca de 70 quilómetros de Maputo, anunciou aquela força de segurança.



As detenções foram feitas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), polícia criminal moçambicana, durante a noite de terça-feira, anunciou aquela força de segurança em conferência de imprensa, em Maputo.



Os três detidos estão indiciados por outros roubos de viaturas e raptos na província de Maputo.



Segundo a polícia, os raptores pediram um resgate no valor equivalente a 13 mil euros e uma viatura BMW, que a família do empresário entregou.



Além das detenções, o Sernic anunciou ter apreendido a viatura, bem como uma viatura de transporte coletivo adquirida com o dinheiro do resgate.



O rapto de José Paulo Antunes Caetano, de 51 anos, que vivia há oito em Moçambique, dedicando-se ao aluguer de máquinas para construção, terá acontecido na zona de Mussumbuluco, na Matola, subúrbios da capital, Maputo, perto das instalações da sua empresa.



A polícia só foi alertada no sábado por uma secretária da empresa da vítima e o corpo viria a ser encontrado pelas 14h00 de domingo numa pedreira abandonada na zona de Moamba, nas imediações da estrada que liga a capital moçambicana à África do Sul.



Ainda de acordo com a polícia, a vítima apresentava sinais de ter sido atingida com uma faca no pescoço e no braço.



De acordo com o porta-voz do Sernic, Leonardo Sibinde, um dos elementos do grupo confessou que o mandante dos raptos é um cidadão português, mas não avançou a sua identidade.



"O mandante destes raptos, que já foi devidamente identificado, é arguido num outro processo-crime e indiciado no desaparecimento de um outro cidadão português, tendo saído da cadeia mediante pagamento de caução", avançou Leonardo Sibinde.



Segundo o Sernic, as autoridades moçambicanas já estavam à procuro deste grupo, que se dedicava ao roubo de viaturas e raptos na província e cidade de Maputo.



A polícia moçambicana considera ter "esclarecido não só o caso do cidadão português José Caetano, como de outros três raptos ocorridos entre 2016 e 2017, também em Maputo, um dos quais envolvendo uma outra vítima portuguesa, o empresário Aires Simões Alves".