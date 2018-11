Sequestrador de jovem sofre acidente e acaba detido pela GNR de Alcabideche

Detenção aconteceu durante a noite desta quinta-feira.

Por João Tavares | 11:47

A GNR de Alcabideche deteve um homem cadastrado que sequestrou um jovem, de 19 anos, nas imediações do Casino do Estoril, na noite desta quinta-feira.



A vítima foi alvo de um carjacking e depois mantida sequestrada pelo ladrão. O ladrão conduziu então a viatura para a zona de Alcabideche, onde acabou por ter um acidente junto à Quinta Patino.



O jovem mantido sob sequestro conseguiu fugir do carro, pedir ajuda a outras pessoas e dar o alerta para a GNR. Com três patrulhas, os militares colocaram-se em posições estratégicas e conseguiram intercetar o ladrão pouco depois. Este ainda tentou uma fuga apeada, mas sem sucesso.



Com longo cadastro por roubos – alguns deles à mão armada – e atualmente a cumprir uma pena suspensa, o detido, de 28 anos, vai ser presente a um juiz pela GNR para que lhe possam ser aplicadas as medidas de coacção.