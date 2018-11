Autoridades suecas recusam acesso a cuidados básicos a milhares de migrantes da União Europeia

Denúncia é feita através do relatório da organização Amnistia Internacional.

Milhares de migrantes da União Europeia enfrentam 'obstáculos intransponíveis' na Suécia, para conseguir ter acesso a cuidados básicos de saúde, segundo avança um relatório da Amnistia Internacional.



A organização internacional vem também denunciar a descriminação para com elementos de etnia cigana por parte das autoridades suecas, reforçando a ideia de que o racismo é um conceito que persiste na Europa.



"A dormir em tendas, carros ou acampamentos temporários nos arredores das cidades, milhares vivem numa luta diária por comida, condições de higiene e outros cuidados de saúde. No inverno, quando as temperaturas descem, torna-se uma luta pela sobrevivência", avançou Fotis Filippou, subdiretor da Amnistia Internacional para a Europa.

Os dados baseiam-se num estudo que inclui 58 entrevistas com migrantes da Roménia.