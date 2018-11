Estados Unidos encerram porto de San Ysidro para bloquear acesso a migrantes

Arame farpado e estruturas metálicas foram colocadas naquele porto para impedir a passagem de pessoas, independentemente de tentarem entrar no país legalmente.



A travessia de San Ysidro é a passagem de fronteira mais movimentada dos Estados Unidos. Todos os dias, a travessia internacional recebe cerca de 50.000 veículos e 25.000 pedestres.



O Estados Unidos encerraram esta segunda-feira o porto de San Ysidro, um dos pontos de fronteira mais usados do mundo, para impedir a passagem ilegal de migrantes que chegaram durante a madrugada a Tijuana, cidade fronteiriça do México.O encerramento temporário aconteceu durante a madrugada e provocou o caos quando milhares de condutores tentavam atravessar a fronteira, de acordo com a imprensa mexicana.

Nas próximas semanas está prevista a chegada de cerca de 10 mil migrantes a Tijuana em busca de asilo junto às autoridades norte-americanas.



Donald Trump mandou milhares de militares para a fronteira para reforçar a segurança.





Reabren algunas líneas en la Garita de San Ysidro, en el cruce hacia Estados Unidos

Some Lanes Reopen After CBP Halts Traffic into US at San Ysidro Port of Entry this Monday morning.#tránsitolimitado #yahaypaso #pocoapoquito #paciencia @NoticiasYaSD pic.twitter.com/dVpUDhx3LG