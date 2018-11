Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump fecha fronteira com o México a partir deste sábado

Presidente dos Estados Unidos proíbe os imigrantes ilegais de atravessar a fronteira sul do México.

15:16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai encerrar a fronteira com o México a partir deste sábado durante 90 dias.



Trump assinou a ordem esta sexta-feira que proíbe os imigrantes ilegais de atravessar a fronteira sul do México, em busca de asilo nos Estados Unidos.



As crianças migrantes não estão incluídas desta nova ordem.