Trump pode tirar vantagem de qualquer resultado das eleições intercalares

"É muito forte a fazer-se de vítima", afirma fundador da empresa de análises e sondagens John Zogby Strategies.

Por Lusa | 23:04

O Presidente Donald Trump, com uma taxa de popularidade de 46%, pode tirar vantagem de qualquer resultado final das eleições intercalares que decorreram esta terça-feira nos Estados Unidos, considerou o analista John Zogby.



Fundador da empresa de análises e sondagens John Zogby Strategies, o analista afirmou esta terça-feira numa conferência de imprensa que o Partido Republicano, sobre o qual Donald Trump tem muita influência e poder, está a ser "competitivo" e não está a facilitar as ambições dos Democratas de ganhar a maioria dos 435 lugares na Câmara dos Representantes.



De qualquer forma, a figura presidencial não se vai deixar fragilizar por um Congresso de maioria democrata, porque "Trump é muito forte a fazer-se de vítima", disse John Zogby, ao partilhar com a imprensa estrangeira previsões dos atos eleitorais desta terça-feira.



"Donald Trump está no seu melhor quando se faz de vítima" e por isso, vai aproveitar-se do facto de ter contra quem discutir, no caso de o Partido Democrata ganhar a maioria dos postos que estão esta terça-feira em jogo.



No caso de o Partido Democrata sair vencedor, este irá conduzir inquéritos e investigações contra Trump e dificultará as propostas presidenciais.



John Zogby disse aos jornalistas que a história mostra que o partido que não detém a maioria no Congresso ganha uma média de 23 lugares na Câmara dos Representantes na primeira eleição depois de uma mudança de Presidente.



Seguindo a média histórica, o Partido Democrata pode, então, ganhar 23 lugares, o número exato de que precisa para se tornar maioritário na câmara baixa do Congresso.



Por outro lado, se o Partido Republicano mantiver a maioria, Trump pode tirar os créditos dos bons resultados que a economia norte-americana tem trazido.



Uma taxa de desemprego de 3,7%, o aumento contínuo dos salários médios e uma média de mil novos empregos criados por dia, durante 30 dias seguidos, são resultados que trarão benesses aos Republicanos.



Com uma taxa de aprovação de 46%, semelhante a quando iniciou o seu mandato, Trump pode congratular-se com "resultados impressionantes" na economia, o que joga a favor do Partido Republicano, partido sobre o qual Trump tem poder, segundo o estudioso.



As estatísticas da agência Zogby mostram que mesmo as minorias, muitas vezes atacadas e discriminadas pelo Presidente, podem reter-se de votar contra o Partido Republicano: 35% dos latinos e 31% dos afro-americanos dizem estar em situações económicas melhores desde o início da presidência de Trump.



O estudioso afirma também que Donald Trump fez crescer por todo o país um grande interesse nos resultados, com as suas posições fortes e declarações polémicas.



Desta forma, Trump poderá sempre por a culpa nas 'fake news' e na imprensa em geral se a opinião pública política piorar.