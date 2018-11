Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump reage a eleições intercalares falando de maioria histórica no Senado

Presidente dos EUA justifica perda da maioria no congresso com "maior financiamento" dos democratas e imprensa "muito hostil".

07.11.18

Trump reagiu esta quarta-feira às eleições intercalares, em que o Partido Republicano perdeu o controlo da Câmara do Congresso.



O presidente americano começou por louvar o esforço do partido "apesar da terrível cobertura jornalística. muito hostil" e do apoio maior dos "democratas mais ricos" à campanha adversária. Falou também do "número incomum de congressistas que se retiraram", justificando que esses lugares perdidos "podiam ser mantidos facilmente".



Donald Trump louvou os resultados dos candidatos pelos quais fez campanha. E preferiu sublinhar os resultados da corrida ao Senado - que també,m ocorreu esta terça-feira e que deu a maioria aos republicanos - , dizendo que "desde Kennedy que um presidente a meio do seu primeiro mandato não conseguia tantos lugares o Senado".



Trump louvou a maioria no Senado, que poderá chegar aos 55 republicanos contra 45 democratas: "É a maior maioria dos últimos 100 anos".



Falando sobre o seu desempenho, Trump adotou a habitual postura de auto-elogio. "A América está a prosperar como nunca".



Numa nota final, Trump elogiou Nancy Pelosi, a democrata que deverá ser eleita como 'speaker' do Congresso, abrindo a porta a futuras negociações com os democratas. "Isto pode ser bom porque os democratas virão ter connosco com planos para infra-estruturas, para a saúde e para outras matérias. Espero que possamos convergir nalgumas coisas".



Trump criticou as várias investigações em curso que têm a sua pessoa como alvo. "As investigações deram em nada porque não há nada para encontrar".